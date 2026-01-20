النيران تهاجم مصنع أطباق بالعبور.. و7 سيارات إطفاء للمواجهة

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران ومنع تفاقم الوضع.

تعزيزات فورية

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

معاينة أولية

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية أن الحريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية مكون من دور أرضي على مساحة 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.