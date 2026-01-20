إعلان

النيران تهاجم مصنع أطباق بالعبور.. و7 سيارات إطفاء للمواجهة

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:50 م 20/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق مصنع أطباق
  • عرض 3 صورة
    حريق مصنع أطباق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، داخل مصنع للأطباق البلاستيكية بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران ومنع تفاقم الوضع.

تعزيزات فورية

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

معاينة أولية

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية أن الحريق نشب داخل مصنع للأطباق البلاستيكية مكون من دور أرضي على مساحة 500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصنع أطباق العبور سيارات إطفاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
اقتصاد

185 جنيها مكاسب خلال يومين.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق قمم تاريخية
أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
زووم

أشرف زكي وميرفت أمين.. نجوم الفن يقدمون العزاء في شقيق الفنانة شيرين
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج