مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها منشورًا طويلًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ويعد هذا أول رد رسمي صريح مع أزمة طلاق زوجها محمد عبد المنصف.

ونشرت لقاء مقطع فيديو يضم صورًا تجمعها بزوجها وأبنائها، وكتبت: "الدنيا بتختبرنا دايمًا وأبدًا، أيام بتسعدنا وأيام تتبعدنا وتزعلنا وتجرحنا، وبنتوه مع نفسنا، الحكمة بتظهر من قلب الحزن، وبنقعد نفكر، إيه الصح وإيه الغلط، وهل اللي عدينا بيه شر ولا خير".

وتابعت: "مع الوقت، ولما النفس تهدى والعقل يفكر والقلب يدق، بنكتشف إن كلنا بنغلط وبنتوه شوية في وسط الزحمة، في ناس بتغلط وتكمل في الغلط، وفي ناس بتغلط وترجع لحكمتها وتتندم وتصحح الخطأ، خطائين وخير الخطائين التوابين، ما فيش حد ما بيغلطش، بس القوي الحقيقي بيعترف بالغلط ويرجع لصوابه، ربنا فتحلنا باب المغفرة والسماح ."

وأضافت: "شكرًا من قلبي لكل إنسان دعمني ووقف جنبي وطبطب عليا، وشكرًا لكل أصدقائي المقربين اللي وقفوا جنبي، وكل من دعمني من أصدقاء السوشيال ميديا اللي نوروا حياتي بالمحبة وطبطبوا على قلبي ودعولي دعوة حلوة".

واختتمت لقاء حديثها برسالة للسيدات: "آخر حاجة هاقولها أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت العمرانة، وأقوى حاجة في الدنيا إننا نحافظ على حياتنا ونحارب على بيوتنا وأولادنا بالحب والسلام، كلنا بنغلط، وبنندم ونرجع لصوابنا، ونرجع ببداية جديدة مليانة شغف وحب وسلام وراحة، لكل ست وربة منزل، حافظي على بيتك وعيلتك بكل قواكي وأوعي تدي الفرصة لأي إنسان إنه يهدم بيت العيلة. بحبكم من كل قلبي أصدقائي وعيلتي الكبيرة".

يذكر أن لقاء الخميسي تشارك في بطولة مسلسل "درش"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.