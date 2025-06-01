طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان اليوم الثاني لنهاية العام -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس محافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، على اللجان الامتحانية لأداء امتحانات نهاية العام لليوم الثاني على التوالي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وبدأ الطلاب في مراجعة المادة قبل دخول الامتحان مباشرة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة امتحان مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، يليه امتحان التربية الرياضية في المدارس الرياضية من الساعة الثانية عشر مساءً حتى الواحدة.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.