بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستمتع بإجازتها في دبي (صور)

كتب- هاني صابر:

05:38 م 16/01/2026
    نادية الجندي في دبي
شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شبابية لها بأحدث ظهور خلال استمتاعها بإجازتها في دبي.

ونشرت نادية، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الورد والمحبة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مساء الشياكة، جمال، أحلى فنانة، برنسيسة مصر الأولى، العسولة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نادية الجندي بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020، وشاركها البطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وإخراج وائل إحسان.

المسلسل دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات تقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن.

