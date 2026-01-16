بورسعيد - طارق الرفاعي:

يؤدي 14 ألف و181 طالبًا بمحافظة بورسعيد، غدًا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن مديرية تعليم بورسعيد استعدت لتلك الامتحانات من خلال تجهيز 59 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.

وأوضح أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري، بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت"، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.