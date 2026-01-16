مصرع أم وطفلتها وابن شقيق زوجها من أعلى منزل بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقى سيدة وطفلين، مصرعهم، إثر سقوطهم من أعلى منزل، بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا، بسقوط سيدة ونجلتها، ونجل شقيق زوجها، من أعلى منزل بقرية درنكة في محافظة أسيوط.



انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيدة تدعى فاطمة. م. ع، 31 عامًا، ونجلتها 3 أشهر، ونجل شقيق زوجها محمد. م، 4 أعوام، من أعلى منزل بقرية درنكة في محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرعهم في الحال.



وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.