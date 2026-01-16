انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين غدًا

أعلنت نقابة المحامين، اليوم الجمعة، عن انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، يوم غدٍ السبت، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات تجرى وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، إذ جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية تشمل نقابات: "الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية".

ولفتت "النقابة"، في ختام بيانها إلى أن انتخابات المرحلة الثانية سوف تستكمل وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين في وقت سابق.

