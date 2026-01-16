إعلان

عبور خاطىء وسرعة زائدة.. تفاصيل مصرع مسن صدمه ميكروباص بالطالبية

كتب : صابر المحلاوي

06:38 م 16/01/2026

إسعاف - أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع مسن يبلغ من العمر 65 عامًا أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الطالبية، إثر اصطدامه بسيارة ميكروباص، ما أودى بحياته في الحال.

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وبيان مدى التزام قائد السيارة بقواعد المرور، كما قررت النيابة عرض الجثمان على الطب الشرعي، والتصرف في إجراءات الدفن فور ورود التقرير النهائي.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم، على الفور، وجه بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والفحص.

وأظهرت المعاينة أن المجني عليه، وهو مسن على المعاش، كان يعبر الطريق حين اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق يبلغ من العمر 50 عامًا، يسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى وفاته فورًا نتيجة الإصابات التي تعرض لها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم، بينما نُقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

