الداخلية تضبط شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسهيل السفر للخارج

كتب- صابر المحلاوي:

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شركة غير مرخصة تعمل في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بادعاء توفير فرص عمل بالخارج بمحافظة الجيزة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام إحدى الشركات – غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج – بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطاب المواطنين بزعم تسهيل فرص العمل بدول عربية، مقابل مبالغ مالية يتم الاستيلاء عليها دون توفير أي فرص حقيقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركة، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على عقود اتفاق خالية البيانات، وثائق تعارف خالية البيانات، ودفاتر استلام نقدية، وكروت ومطبوعات دعائية باسم الشركة، وأكلاشية أختام، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب، و3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل كاملة تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما وقائع النصب على المواطنين بأسلوب الاصطياد عبر الإنترنت.

وتمكنت الأجهزة من الاستدلال على 4 مواطنين من ضحايا عمليات النصب، حيث أكدوا أن المتهمين استولوا منهم على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالسفر والعمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.