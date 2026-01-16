إعلان

الداخلية تضبط شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسهيل السفر للخارج

كتب : مصراوي

05:59 م 16/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شركة غير مرخصة تعمل في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بادعاء توفير فرص عمل بالخارج بمحافظة الجيزة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام إحدى الشركات – غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج – بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطاب المواطنين بزعم تسهيل فرص العمل بدول عربية، مقابل مبالغ مالية يتم الاستيلاء عليها دون توفير أي فرص حقيقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركة، وهما شخصان لهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على عقود اتفاق خالية البيانات، وثائق تعارف خالية البيانات، ودفاتر استلام نقدية، وكروت ومطبوعات دعائية باسم الشركة، وأكلاشية أختام، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب، و3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل كاملة تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما وقائع النصب على المواطنين بأسلوب الاصطياد عبر الإنترنت.

وتمكنت الأجهزة من الاستدلال على 4 مواطنين من ضحايا عمليات النصب، حيث أكدوا أن المتهمين استولوا منهم على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالسفر والعمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة وهمية الحاق عمالة بالخارج تسهيل السفر للخارج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه
علاقات

مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
أخبار

خطيب المسجد النبوي يكشف عن دلالات ومظاهر معجزة الإسراء والمعراج العظمى
قبل عقدها غداً.. أبرز المعلومات عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
مدارس

قبل عقدها غداً.. أبرز المعلومات عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان