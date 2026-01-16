القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي خمسة أشقاء مصرعهم نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في حادث مأساوي أثار صدمة بين أهالي القرية.

والضحايا هم: إبراهيم علي (16 سنة)، خديجة علي (14 سنة)، رقية علي (13 سنة)، مريم علي (12 سنة)، وجنة علي (8 سنوات).

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا عن الواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من وفاة الأشقاء ونقل جثامينهم إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المنزل، وجرى إخطار المختصين للتأكد من عدم وجود أي خطر على المنازل المجاورة، وسط مؤشرات أولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب الغاز من مصدر داخل المنزل.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، فيما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث للكشف عن الأسباب الفنية وراء الواقعة.

ودعا الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل لتجنب وقوع حوادث مشابهة، خاصة مع الأطفال.