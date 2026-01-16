إعلان

مأساة ميت عاصم.. ننشر أسماء 5 أشقاء قتلهم غاز السخان داخل منزلهم فى بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:42 م 16/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي خمسة أشقاء مصرعهم نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في حادث مأساوي أثار صدمة بين أهالي القرية.

والضحايا هم: إبراهيم علي (16 سنة)، خديجة علي (14 سنة)، رقية علي (13 سنة)، مريم علي (12 سنة)، وجنة علي (8 سنوات).

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا عن الواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم التأكد من وفاة الأشقاء ونقل جثامينهم إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول المنزل، وجرى إخطار المختصين للتأكد من عدم وجود أي خطر على المنازل المجاورة، وسط مؤشرات أولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب الغاز من مصدر داخل المنزل.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، فيما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث للكشف عن الأسباب الفنية وراء الواقعة.

ودعا الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل لتجنب وقوع حوادث مشابهة، خاصة مع الأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختناق بالغاز أمن القليوبية تسرب الغاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
مصراوى TV

تصحيح خطأ.. د. توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
زووم

آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه
علاقات

مكافأة غير متوقعة.. رجل أعمال يوزع سبائك ذهبية على موظفيه

500 مليون طلب.. كأس العالم 2026 يحقق رقما صادما قبل انطلاقه
رياضة عربية وعالمية

500 مليون طلب.. كأس العالم 2026 يحقق رقما صادما قبل انطلاقه
قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان