ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخانكة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من ضبط 10 أطنان هياكل دواجن مجهولة المصدر داخل حاويات بجوار مصنع لحوم بالخانكة.

وتبين عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، كما تبين عدم حمل العاملين به للشهادات الصحية الخاصة بـ متداولي الأغذية، وتلاحظ أيضا أنها داخل شكائر غير مدون عليها عنوان الذبح والتجهيز.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، سحب عينات من الصنف وإرسالها للمعامل المركزية.

تأتي الحملة بناءً على تعليمات الدكتورة لمياء عطية وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة مباحث التموين بالقليوبية ومجلس مدينة الخانكة.



توجهت الحملة إلى مركز الخانكة، للتفتيش على أحد المصانع التي وجدوا بجوارها أرض فضاء بها حاويات بداخلها شكائر من هياكل الدواجن بعضها ليس عليها بيانات حول تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وبالفحص الظاهري تبين وجود سوائل وعلامات تجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.