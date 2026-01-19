ممشى سياحي وتوسعة منازل.. قرارات جديدة بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة بمركز بلاط لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الخدمية، موجهًا بإنشاء ممشى سياحي حضاري في المنطقة المواجهة لمركز الشرطة ليكون متنفسًا طبيعيًا للأهالي وواجهة مشرفة لزوار المدينة.

وتفقد المحافظ مشروع "قرية الخير والنماء" الذي يعد نموذجًا للمجتمعات العمرانية الريفية المتكاملة، حيث يضم 92 منزلًا ريفيًا و260 فدانًا زراعيًا مخصصة لخدمة الأهالي وتوفير فرص عمل مستدامة، واستمع خلال الجولة لمقترح أحد المواطنين بخصوص إضافة غرفة سكنية للمنازل القديمة لتلبي احتياجات الأسر المتزايدة.

استجابة فورية

وجه "الزملوط" على الفور بالبدء في تنفيذ "نموذج أولي" للتوسع السكني المقترح تمهيدًا لتقييمه فنيًا وهندسيًا قبل تعميمه، وذلك تلبية للمتطلبات المعيشية للأهالي وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي والأسري بالمنطقة.

وتابع المحافظ يرافقه العقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، وحامد عبدالله، رئيس المركز، أعمال رصف وتوسعة المدخل الرئيسي للمدينة في الاتجاه المؤدي لمركز الخارجة، موجهًا بإنشاء "جزيرة وسطى" بميدان بلاط لتنظيم الحركة المرورية وتأمين عبور المشاة.

تنسيق حضاري

شدد المحافظ على ضرورة تعزيز الهوية البصرية للميدان من خلال تكثيف أعمال التشجير والإنارة العامة التي تضفي طابعًا حضاريًا على المدينة، مع ضمان تنفيذ الأعمال المسندة لمديرية الطرق وفق أعلى المعايير الهندسية.