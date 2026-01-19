إعلان

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

08:11 م 19/01/2026

بسمة بوسيل

كتب- مروان الطيب:
علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على خسارة المنتخب المغربي من نظيره السنغالي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.
نشرت بسمة بوسيل صورة لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وكتبت: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".
آخر ظهور لبسمة بوسيل في السعودية
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن استمتاعها بوقتها بأحد المنتجعات السياحية بالمملكة العربية السعودية.
نشرت بسمة صورا من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وكتبت بسمة على الصور: "ناعم مثل نسيم الصحراء، قوي مثل الصخور القديمة، عدت إلى نفسي هنا، أحب هذا المكان".

بسمة بوسيل منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية

