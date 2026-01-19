إعلان

"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:15 م 19/01/2026
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حسم تقرير الطب النفسي الجدل الدائر حول الحالة العقلية للمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار"، مؤكدًا تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية التامة عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة، نافيًا وجود أي مانع للمسؤولية.

وأكد محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه، أن التقرير الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة أثبت عدم معاناة المتهم "يوسف. أ" من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية سواء في الوقت الراهن أو أثناء وقوع الجريمة، مشيرًا إلى سلامة إدراكه وقدرته الكاملة على التمييز والاختيار ومعرفة الصواب من الخطأ.

فحص بطلب الدفاع

جاء عرض المتهم على الطب النفسي استجابة لطلب هيئة الدفاع خلال جلسة سابقة، حيث شككت في سلامة قواه العقلية استنادًا إلى بشاعة الجريمة، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة جنايات أحداث الطفل برئاسة المستشار خالد الديب للفصل في الأمر بشكل قاطع.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة 9 ديسمبر الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يناير الجاري، لحين الانتهاء من الفحص النفسي وورود التقرير النهائي الذي تسلمته المحكمة لضمه إلى أوراق الدعوى.

