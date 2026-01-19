"قتل سيدة أحسنت إليه".. السجل الدموي لسفاح أطفال المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة وصادمة عن المتهم بقتل ثلاثة أطفال داخل منزل مهجور، مؤكدًا أنه سبق اتهامه في جريمة قتل سابقة لسيدة كانت تعطف عليه، إلا أن "عدم كفاية الأدلة" أنقذه من العقاب وقتها.

وأوضح المصدر أن الواقعة القديمة تعود لسيدة كانت تُحسن معاملة المتهم وطلبت منه ترتيب شقتها، إلا أنه قابل الإحسان بالغدر وأقدم على قتلها وسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث دُفنت في البداية باعتبار الوفاة طبيعية.

وأضاف أن شكوك الأقارب في وجود شبهة جنائية دفعت الجهات المعنية لاستخراج الجثمان بعد 12 يومًا لعرضه على الطب الشرعي، غير أن التقارير لم تحسم الجريمة بشكل قاطع ليُغلق الملف دون إدانة.

وأشار إلى أن المتهم معروف بسلوكياته السيئة وسبق اتهامه في وقائع سرقة متعددة، لكن "الجلسات العرفية" كانت تنقذه دائمًا وتكتفي بإلزامه باسترجاع المسروقات أو تبرئته، مما شجعه على التمادي في جرائمه.

انتقام أعمى

تعود تفاصيل المأساة الحالية إلى صباح أمس الأحد، عندما خرج ثلاثة أطفال (شقيقان وابنة عمهما) من منزلهم للدرس واختفوا، ليعثر عليهم الأهالي بعد ساعات جثثًا هامدة داخل منزل مهجور في واقعة هزت القرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من والد الأطفال، وتواصل النيابة العامة التحقيقات وسط مطالبات شعبية بإعادة فتح ملف الجريمة القديمة وفحص سجله الجنائي.

