نقابة الصحفيين بالإسكندرية تكرّم 11 من رموزها الراحلين (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

نظّمت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حفل تكريم لاسم 11 من الزملاء الصحفيين الراحلين، بحضور أسرهم وذويهم، في لفتة تقديرية لمسيرتهم المهنية والإنسانية، وما قدموه من عطاء صادق في خدمة الصحافة والمجتمع.

وجاءت الفعالية في إطار حرص النقابة على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان، وتأكيدًا على مكانة الصحفيين الراحلين الذين تركوا بصمات بارزة في بلاط صاحبة الجلالة، وأسهموا عبر سنوات عملهم في نقل الحقيقة والدفاع عن قضايا الوطن.

رزق الطرابيشي: التكريم وفاءٌ لجهود لا تُنسى

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بما قدمه الزملاء الراحلون من جهد وإخلاص، مشددًا على التزام النقابة بحفظ تاريخ رموزها وتقدير عطائهم، انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والإنسانية تجاه أعضائها وأسرهم.

رامي ياسين: رسالة دعم لأسر الصحفيين الراحلين

من جانبه، أوضح رامي ياسين، سكرتير نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن الحفل يحمل رسالة وفاء لأسر الزملاء الراحلين، ويؤكد أن النقابة تقف إلى جانبهم دائمًا، تقديرًا لتضحيات أبنائها ودورهم البارز في خدمة الصحافة المصرية.

حضور نقابي ومجتمعي واسع

وشهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، من بينهم شوكت سعد، وخالد الأمير، وهدى الساعاتي، وشرين العقاد، وبسمة الشحات، إلى جانب لفيف من أعضاء الجمعية العمومية، في أجواء اتسمت بالاحترام والتقدير لمسيرة الراحلين.

أسماء خالدة في ذاكرة المهنة

وشمل التكريم كوكبة من الصحفيين الراحلين الذين تركوا إرثًا مهنيًا وإنسانيًا بارزًا، وهم: كمال عوض (مدير تحرير جريدة المساء)، ناصر جويدة (نائب رئيس تحرير الأهرام)، محمد السيد (مدير تحرير المساء)، محمد أبو ذكري (مدير تحرير الأخبار)، مرورة سعيد (جريدة الفتح)، محمد عبد الرحمن (جريدة الأمة)، حسن أبو شقرة (مدير مكتب الميدان)، ماجد محمد (مدير تحرير الوفد)، إبراهيم رضوان (نائب رئيس تحرير أكتوبر)، أحمد إسماعيل (جريدة السوق العربية)، وعجمي إبراهيم (جريدة الجمهورية).

دروع تذكارية تخليدًا للعطاء

واختُتم الحفل بتسليم الدروع التذكارية إلى أسر الزملاء الراحلين، في لمسة وفاء تعكس حرص النقابة على تخليد مسيرتهم المهنية، وتقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة في خدمة الصحافة والمجتمع السكندري.