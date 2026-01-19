إعلان

بتهمة التربح غير المشروع.. إحالة ابنة مبارك المزعومة إلى نيابة الشئون الاقتصادية

كتب : مصراوي

09:53 م 19/01/2026

مروة الشهيرة بـابنة مبارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية إحالة المتهمة مروة يسرى عبد الحميد السيد والمعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك" إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية، والكسب غير المشروع، بتهمة التربح والحصول على أموال من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعرض بالسب والقذف لآخرين.

الحبس 6 أشهر لمروة يسري

كانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية عاقبت المتهمة مروة يسرى بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات قذف المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" المجني عليه "أ.و" رجل أعمال، بأمور وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه ونشرت على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.

ووفقًا للقضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت حرمة الحیاة الخاصة للمجني عليه بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكتروني من شأنها المساس به والتعمد إزعاجه وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

حكم ثان بحبس ابنة مبارك المزعومة سنتين

وأصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، حكمًا آخر بحبس المتهمة، لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامها بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاسكندرية ابنة مبارك مروة يسري المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي
أخبار المحافظات

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة
أخبار مصر

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة
الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
علاقات

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)
"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي
أخبار مصر

"محاكمة القرن".. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن رصيد حساب مبارك البنكي
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة