الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية إحالة المتهمة مروة يسرى عبد الحميد السيد والمعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك" إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية، والكسب غير المشروع، بتهمة التربح والحصول على أموال من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعرض بالسب والقذف لآخرين.

الحبس 6 أشهر لمروة يسري

كانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية عاقبت المتهمة مروة يسرى بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة سب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات قذف المتهمة صاحبة حساب ابنة مبارك على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" المجني عليه "أ.و" رجل أعمال، بأمور وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه ونشرت على حسابها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والسب والقذف.

ووفقًا للقضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت حرمة الحیاة الخاصة للمجني عليه بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكتروني من شأنها المساس به والتعمد إزعاجه وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

حكم ثان بحبس ابنة مبارك المزعومة سنتين

وأصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، حكمًا آخر بحبس المتهمة، لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامها بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.