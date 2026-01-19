إعلان

إصابة 6 عمال في حريق مصنع البوتاجاز بسوهاج

كتب : مصراوي

09:50 م 19/01/2026

أرشيفية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 6 موظفين بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، اليوم الاثنين، أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع بسيارة أسطوانات داخل مصنع تعبئة البوتاجاز بقرية الأحايوة شرق بالجبل الشرقي، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسيارة داخل المصنع، ما دفع الموظفين للتدخل السريع ومحاولة السيطرة على النيران، مما أسفر عن إصابتهم بالاختناق.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 4 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم: محمود فؤاد أحمد (44 سنة)، وأحمد عنتر أحمد (32 سنة)، ومحمد البدري محمد (19 سنة)، وحسن عبدالناصر حسن (50 سنة)، وخالد عبدالرؤوف محمد (45 سنة)، والشاذلي أحمد عبدالجليل (53 سنة).

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

حريق مصنع حالات اختناق سوهاج

