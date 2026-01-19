تخفيضات 30%.. بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بدء التجهيز الفعلي لإقامة معرض "أهلا رمضان" لموسم 2026، بالتنسيق مع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الإقليم، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه يجري حاليًا إجراء المعاينات الخاصة بالمكان المزمع إقامة المعرض عليه، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى جاهدة لإحداث توازن في الأسواق المحلية من خلال عرض بدائل بأسعار تنافسية وتنفيذ مبادرات فعالة تخدم كل بيت مصري.

رصد الأسواق

ناقش مجلس إدارة الغرفة مع رؤساء الشُعب المعنية خطة لرصد الأسواق للتأكد من احتياجات المواطنين الفعلية وتوفير سلع محددة داخل المعرض كنوع من تطوير الأداء، مع السعي للتوسع في إقامة معارض مماثلة بكافة مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول الدعم للجميع.

وكشف "عبدالغفار" أن نسب التخفيضات في المعرض ستتراوح بين 25 إلى 30%، وسيتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والبقوليات، بالإضافة إلى ياميش رمضان والتمور واللحوم والدواجن، وذلك تحت رقابة وإشراف كامل من مديرية التموين لضمان الالتزام بالأسعار والجودة.