حزب ألماني: يجب على أوروبا إنشاء نظام أمن جماعي بدون الناتو وبدون أمريكا

كتب : مصراوي

09:57 م 19/01/2026

دعا حزب اليسار الألماني إلى وقف مناورة كبرى يقوم بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الحالي، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ألمانيا ودول أوروبية أخرى في ظل الخلاف بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين، قال المدير التنفيذي للحزب يانيس إلينج اليوم الاثنين:"إذا لم تردّ ألمانيا وأوروبا الآن ولم تُبديا مقاومة لترامب، فسيشعر هذا الطامح إلى الاستبداد بمزيد من التأييد لموقفه"، وطالب كخطوة أولى بأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بوقف مناورة الناتو التي انطلقت مؤخرًا تحت اسم "ستيدفاست دارت 26" .

وتُعد هذه المناورة هي أكبر تدريب عسكري للناتو هذا العام، ويتم خلالها، من بين أمور أخرى، التدرب على نقل المعدات والآليات داخل أراضي الحلف، فيما تُعتبر ألمانيا مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لها.

وأضاف إلينج: "منذ تهديدات ترامب أصبح واضحًا أننا لا نتدرب مع حليف، بل مع خصم"، وأكد أن على أوروبا الآن العمل بنشاط على إنشاء نظام أمن جماعي بدون الناتو وبدون الولايات المتحدة، مختتمًا بالقول: "نقول وداعًا للناتو، ومرحبًا بأوروبا".

