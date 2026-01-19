المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة

ييي

كتب- محمد سامي:

وقّع المنتدى السعودي للإعلام اتفاقية شراكة مع شركة "علاقات" للعلاقات العامة والاتصال، لتكون شريك العلاقات العامة والاتصال للمنتدى في نسخته الخامسة، المقرر انعقادها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، وذلك في إطار توجهات المنتدى لتعزيز منظومته الإعلامية وتوحيد رسائله الاتصالية ورفع كفاءة حضوره محليًا وإقليميًا.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة «علاقات» إدارة وتنفيذ أعمال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي للمنتدى، بما يشمل تنسيق التغطيات الإعلامية، وبناء السردية الاتصالية، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يواكب مكانة المنتدى كمنصة وطنية رائدة في صناعة الإعلام.

ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية بارزة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال استضافة نخبة من القيادات والشخصيات المؤثرة لمناقشة أبرز القضايا والتحولات التي يشهدها القطاع، وذلك تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل».

ومن المقرر أن تتضمن النسخة الخامسة من المنتدى أكثر من 100 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث من داخل المملكة وخارجها، ما يعزز مكانته كحدث محوري ضمن عام التحول الإعلامي، ويعكس المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في السعودية وروح الانفتاح التي ترحب بالأصوات العالمية.