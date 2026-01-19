إعلان

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهمين بالإسكندرية للمفتي

كتب : محمد عامر

07:56 م 19/01/2026

نصبوا كمين الموت بطريق الحمام.. إحالة أوراق 7 متهم

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة دور الانعقاد في شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات وقتل مواطن والشروع في قتل آخر.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سامح حامد شاكر، وحنا بسطوروس سيداروس، وبحضور مروان هشام جمال، رئيس النيابة الكلية، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، فيما قررت المحكمة استمرار حبس متهمين آخرين على ذمة القضية.

كمين مسلح

ترجع وقائع القضية رقم 7840 لسنة 2024 جنايات قسم برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بتكوين 9 متهمين تشكيلًا عصابيًا مسلحًا لسرقة السيارات بالطريق العام، حيث نصبوا كمينًا لسيارة نقل محملة بالسجائر والأموال يستقلها المجني عليهما "ع.م.ش" و"م.ع.ال" على الطريق بين مدينتي الحمام وبرج العرب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق السيارة باستخدام سيارتين إحداهما من اليمين والأخرى من اليسار، وعندما حاول الضحايا المناورة والهرب، أطلق الجناة أعيرة نارية من "بندقية" وفرد خرطوش تجاههما.

تسبب إطلاق النار في انجراف السيارة داخل مجرى مائي، واستقرت إحدى الرصاصات في رأس المجني عليه الأول ما أدى إلى مصرعه في الحال، بينما أصيب الثاني وفر المتهمون هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق 7 منهم للمفتي.

