جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

كتب : محمود الهواري

08:47 م 19/01/2026

Gemini

أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في نظامها Gemini تعرف باسم "أجب الآن"، تهدف إلى تسريع عملية الحصول على إجابات من نماذج Pro وThinking، من خلال تخطي الاستدلالات الطويلة والتبريرات الإضافية التي كانت تستهلك وقتا أطول.

ويتيح الزر الجديد للمستخدمين الحصول على ردود أسرع دون الحاجة إلى تبديل الطرازات، بخلاف خيار "التخطي" السابق، الذي كان يجبر على استخدام نموذج Gemini Fast للحصول على سرعة أعلى.

وبمجرد الضغط على الزر، يقوم Gemini بتقديم الإجابة مباشرة، مع الاستمرار في استخدام النموذج الذي اختاره المستخدم، سواء كان Pro أو Thinking.

وتطرح الميزة حاليا على الويب وأنظمة أندرويد وiOS، مع ملاحظة أن تطبيق iOS لا يزال يعرض زر "تخطي" القديم، رغم أن السلوك الفعلي أصبح متطابقًا مع الزر الجديد.

يأتي هذا التحديث بعد إعلان جوجل الأسبوع الماضي عن تحسينات رئيسية في Gemini تتيح للنظام الاستفادة من المعلومات الشخصية للمستخدم لتقديم ردود أكثر تخصيصا، ما يرفع مستوى "الذكاء الشخصي" للنظام.

وبإضافة زر "أجب الآن"، يُصبح بإمكان المستخدمين الحصول على إجابات أسرع في الحالات التي يستغرق فيها Gemini وقتا أطول للرد، دون الحاجة للتبديل بين الطرازات أو التأثير على جودة الإجابة.

Gemini جوجل Pro وThinking

