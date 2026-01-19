إعلان

"رفض التبرؤ من الإخوان".. "موسى" يكشف تفاصيل التحفظ على أموال أبو تريكة

كتبت- داليا الظنيني:

10:01 م 19/01/2026

محمد أبوتريكة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل جديدة حول التحفظ على أموال لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة، مؤكدًا أن هذه الأموال تم التحفظ عليها من قبل اللجنة المشكلة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب أدلة وبراهين قوية.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، محمد عثمان، رافق أبو تريكة لحضور تحقيقات اللجنة، موضحًا أن اللجنة طلبت من اللاعب تقديم بيان يعلن فيه تبرؤه من جماعة الإخوان، لكنه رفض تقديم هذا البيان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أبو تريكة طلب من رئيس اللجنة الحصول على أمواله لدى النادي الأهلي"، مؤكدًا أن اللاعب علق على طلبه بجملة شهيرة وجهها لرئيس اللجنة: "أخد فلوسي من الأهلي أحسن من عينهم".

وتابع أن هذه الواقعة تظهر إصرار أبو تريكة على موقفه ورفضه لشرط التبرؤ، مشيرًا إلى أن اللجنة اتخذت قرار التحفظ استنادًا إلى أدلة قانونية ومالية راسخة.

محمد أبو تريكة أموال الاخوان أحمد موسى

أخبار مصر

