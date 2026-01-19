إعلان

من المصعد إلى الميكروباص.. جريمتا تحرش تهزان الجيزة

كتب : محمد شعبان

08:00 م 19/01/2026

تحرش بطالبة - تعبيرية

شهدت محافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة واقعتي تحرش طالت طالبتين جامعيتين دفعتهن إلى التقدم ببلاغات ضد مرتكبيها.

أولى الحوادث كانت حين حررت طالبة جامعية محضرًا بقسم الدقي، تتهم فيه سباكًا بالتحرش بها أثناء استقلالها المصعد، ومحاولته تقبيلها، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري، وأمكن ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وفي واقعة مماثلة بمدينة السادس من أكتوبر، تقدمت طالبة جامعية أخرى ببلاغ تتهم فيه سائق ميكروباص بالتحرش بها عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها أثناء جلوسها بجواره داخل السيارة.

وبجهود التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السائق، وأُحيل للنيابة للتحقيق.

