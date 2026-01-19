شهدت محافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة واقعتي تحرش طالت طالبتين جامعيتين دفعتهن إلى التقدم ببلاغات ضد مرتكبيها.

أولى الحوادث كانت حين حررت طالبة جامعية محضرًا بقسم الدقي، تتهم فيه سباكًا بالتحرش بها أثناء استقلالها المصعد، ومحاولته تقبيلها، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري، وأمكن ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وفي واقعة مماثلة بمدينة السادس من أكتوبر، تقدمت طالبة جامعية أخرى ببلاغ تتهم فيه سائق ميكروباص بالتحرش بها عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها أثناء جلوسها بجواره داخل السيارة.

وبجهود التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السائق، وأُحيل للنيابة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

مزاعم إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة واغتيال فردي شرطة بالقاهرة وقنا

الداخلية تداهم مخزن لإعادة تعبئة زيوت سيارات مستعملة وطرحها في الأسواق بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحصيل مبالغ مالية منه دون وجه حق بالقاهرة