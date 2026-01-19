إعلان

توعية 1261 منتفعًا.. "365 يوم سلامة" تنطلق بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

09:19 م 19/01/2026
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مبادرة "365 يوم سلامة" التي نجحت في تثقيف 1261 منتفعًا، بهدف رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات ونشر ثقافة السلامة ودعم حقوق المرضى داخل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية انتشرت بجميع الوحدات والمستشفيات لتنفيذ أنشطة توعوية مباشرة للمترددين، تتضمن التعريف بحقوق المرضى وأهمية المعاملة الكريمة وحق الخصوصية وسرية المعلومات.

أكد "صبحي" أن الحملة التي تنفذها إدارة سلامة المرضى بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية، تستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وتطبيق معايير الجودة، مشددًا على أن المريض شريك أساسي في العملية الصحية.

وتناولت التوعية سبل التواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات بما يعزز الشفافية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق بيئة صحية آمنة ومشاركة فعالة من المواطنين في تحسين المنظومة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات.

الوادي الجديد مديرية الشئون الصحية مبادرة 365 يوم سلامة

