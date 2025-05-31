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"كله عرف يحل".. فرحة طلاب الإعدادية بالمنوفية بعد امتحانات أول يوم

03:49 م السبت 31 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    فرحة طلاب الإعدادية بالمنوفية بعد امتحانات أول يوم
  • عرض 4 صورة
    فرحة طلاب الإعدادية بالمنوفية بعد امتحانات أول يوم
  • عرض 4 صورة
    فرحة طلاب الإعدادية بالمنوفية بعد امتحانات أول يوم
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المنوفية- أحمد الباهي:


أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، خلال بث مباشر على صفحة موقع مصراوي بفيسبوك، اليوم السبت، سهولة امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية، وذلك عقب خروجهم من أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.


وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.

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المنوفية طلاب الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
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