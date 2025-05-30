الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، السفينة السياحية العملاقة MS NORWEGIAN VIVA قادمة من ميناء هيراكيليون اليوناني وعلى متنها 4782 راكبًا، من بينهم 3322 سائحًا من مختلف الجنسيات، فضلَا عن البحارة وطاقم الخدمة.

وتعد هذه الرحلة هي الثالثة للسفينة السياحية العملاقة Ms Norwegian Viva خلال شهر مايو الجاري، والثانية خلال أسبوع واحد ما يعكس المكانة المتزايدة لميناء الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية.

كان في استقبال السفينة التي ترفع علم البهاما على أرصفة محطة الركاب البحرية قيادات ميناء الإسكندرية والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وحرصت الهيئة على تأمين وصول السفينة ومرافقتها منذ دخول الميناء من خلال القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن، لضمان أعلى درجات السلامة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء أعد استقبالًا حافلًا تضمن عروضًا فنية مميزة إلى جانب تقديم هدايا تذكارية للركاب والسائحين، في إطار تعزيز تجربة السائحين وترويج السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة، لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بمدينة الإسكندرية.