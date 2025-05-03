محافظ المنيا يتدخل لإنقاذ سيدة مريضة ويؤكد: "كرامة المواطن أولويتنا"

المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية موسعة شملت شوارع مدينة أبوقرقاص، وجّه على الفور بإزالة الإشغالات بكافة الطرق والشوارع التي تعيق الحركة المرورية داخل الكتل السكنية، لتحقيق انفراجة مرورية واضحة، وتحسين جودة الحياة داخل المدن.

وتابع المحافظ الحالة العامة بشوارع أبوقرقاص وتفقد أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية وتركيب انترلوك، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى .

كما تفقد المحافظ موقف ميكروباص "أبوقرقاص – بني موسى" لمتابعة سير وانتظام الحركة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة استجاب المحافظ لحالة إنسانية طارئة لسيدة مريضة كانت بحاجة لفحوصات طبية عاجلة بمحافظة أسيوط.

ووجّه بتوفير سيارة لنقلها فورًا إلى أحد المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بكرامتهم تأتي على رأس أولوياته.

وشدد المحافظ خلال جولته على التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ورفع أي عوائق تعرقل مصالحهم، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي ملتزم بتنفيذ تكليفات الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الخدمي داخل مختلف مراكز المحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من قطع الأراضي والمواقع غير المستغلة بنطاق المركز، وشدد المحافظ على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، موجهًا بإعداد حصر دقيق لتلك المواقع، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بها، لطرحها أمام المستثمرين بما يعزز من جهود التنمية ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.