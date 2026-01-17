إعلان

علف وسجائر مجهولة.. تحرير 56 مخالفة خلال حملات مكثفة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:55 م 17/01/2026 تعديل في 05:30 م

حملة تموينية مكبرة - أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات تموينية موسعة على مستوى المدن والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وضبط المخالفات التموينية، وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس حسن القط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات التموينية بمختلف المراكز، حيث استهدفت المرور على الأنشطة التجارية ومنافذ بيع السلع والمخابز البلدية، للتأكد من توافر السلع، ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالقوانين المنظمة للتداول.

أسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم 805 جنح مركز فرشوط لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وضبط كمية 50 كجم علف دواجن داخل أحد المحال بالمخالفة للاشتراطات التموينية. كما تم تحرير المحضر رقم 1410 جنح مركز نجع حمادي، لعدم الاحتفاظ بالفواتير وضبط 20 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على تداولها.

وفي مجال مراقبة الأسعار، حررت الحملات 40 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية، بما يخالف القواعد المنظمة ويؤثر على شفافية التعامل مع المواطنين.

أما في قطاع المخابز، فقد تم إعداد تقريرين لمخابز مغلقة خلال مواعيد العمل الرسمية، و10 تقارير لعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب تحرير تقرير عن خبز غير مطابق للمواصفات وقائمة التشغيل.

وبذلك بلغ إجمالي المخالفات التموينية التي تم تحريرها 56 مخالفة متنوعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني بمحافظة قنا.

