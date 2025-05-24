كامل الوزير يتفقد مشروعي القطار الكهربائي وطريق الصعيد الصحراوي بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:



استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته الميدانية لتفقد أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الذي يمتد بطول 1226 كم.



وشملت الجولة تفقد أعمال ازدواج الطريق في المسافة من ديروط إلى أسيوط بطول 72 كم، حيث يتم تنفيذ الطريق بـ6 حارات في كل اتجاه (3 حارات رئيسية و3 حارات خدمة)، بعرض إجمالي يبلغ 46 مترًا، وقد بلغت نسبة التنفيذ في هذا القطاع نحو 75%.



وأكد محافظ أسيوط أن زيارة الفريق كامل الوزير تأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع، مشيرًا إلى أن المسافة من المنيا إلى القوصية بطول 60 كم تم افتتاحها رئاسيًا في مارس 2023، بعد تطويرها لتضم 6 حارات في اتجاه أسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات في اتجاه القاهرة، منها طريق خرساني مخصص للشاحنات الثقيلة. كما بلغت نسبة تنفيذ القطاع من القوصية إلى أسيوط (57 كم) نحو 75%، ويجري العمل على تنفيذ المسافة من أسيوط إلى الأقصر بطول 336 كم.



وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في التنفيذ، مع التركيز على عناصر السلامة المرورية، مثل التخطيط بالبويات العاكسة، والعلامات الإرشادية، ومنع إقامة المطبات، وعدم تشغيل طريق الخدمة قبل الانتهاء الكامل من الرصف واستلامه رسميًا. كما وجه بإزالة التعديات وتسوية 50 مترًا على جانبي الطريق، مؤكدًا أهمية الطريق كجزء من محور "القاهرة – كيب تاون" الحيوي لتعزيز حركة التجارة بين الدول الإفريقية.



كما تابع الوزير مسار ومحطات الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) في المسافة من المنيا إلى سوهاج، حيث تفقد 11 محطة، منها محطتان للقطارات السريعة/إقليمية: محطة أسيوط، التي تخدم مدينة ناصر الجديدة وجامعة المستقبل ومطار أسيوط، ومحطة ديروط التي تخدم واحات الفرافرة والمناطق الزراعية المحيطة.



وشملت الجولة أيضًا محطات إقليمية مثل القوصية، التي تخدم دير المحرق ومسار العائلة المقدسة، ومنفلوط، وأبوتيج، والغنايم، التي تقع عند تقاطع محور طما – الغنايم مع الطريق الصحراوي الغربي، وتخدم التجمعات السكنية والمناطق الصناعية.



ولفت إلى أن محطة منفلوط تخدم أهالي مركز منفلوط والمراكز المجاورة، بالإضافة إلى زائري المنطقة والمسافرين من وإلى محافظات الصعيد، كما ستحدث نقلة نوعية في النقل بالمنطقة وتسهل الانتقال السريع والأمن بما يختصر الوقت ويعزز الربط الحضاري بين مدن الصعيد والدلتا وتقع المحطة عند تقاطع محور منفلوط مع الطريق الصحراوي الغربي – ومحطة أبو تيج – محطة الغنايم، وهي محطة إقليمية وأهمية المحطة حيث تحقق الربط بين محاور النيل ووصلة الغنايم- تخدم المحطة أهالي وزائري المنطقة والطريق الصحراوي الغربي، وكذلك مدينة طما كما تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة وتخدم التجمعات السكنية بالغنايم وتقع عند تقاطع محور طما الغنايم مع الطريق الصحراوي الغربي.



واطلع الوزير على أعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية للمحطات، ووجه بتكثيف العمل للالتزام بالجدول الزمني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام في مصر. كما أكد أن مواقع المحطات تم اختيارها بعناية لتكون قريبة من الطرق السريعة والمناطق السكنية، مع توفير طرق اقتراب حرة لتسهيل الوصول من مختلف الاتجاهات.



وفي ختام جولته، التقى الوزير بعدد من العاملين بالمشروع، ناقلًا لهم تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بدورهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

