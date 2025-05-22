إنجاز طبي بمجمع الإسماعيلية.. زراعة سديلة ميكروسكوبية لطفلة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية دقيقة لزراعة سديلة ميكروسكوبية حرة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، في إنجاز يُعد من العلامات البارزة في مجال الجراحة الميكروسكوبية للأطفال.

وكانت الطفلة قد تعرضت لحادث سير تسبب في فقدان شديد للجلد والأنسجة الرخوة بظاهر القدم والساق اليسرى، مع انكشاف للعظام والمفاصل، الأمر الذي تطلّب تدخلًا جراحيًا متخصصًا لإنقاذ الطرف السفلي من البتر.

وشملت العملية نقل أنسجة سليمة من الفخذ الأيمن وإعادة توصيل الأوعية الدموية الدقيقة باستخدام المجهر الجراحي، في جراحة معقدة أجراها فريق طبي متكامل من قسم جراحة التجميل، بقيادة الدكتور محمود السيد جودة، استشاري الجراحات الميكروسكوبية، وبمشاركة أخصائيين وأطباء مقيمين، إضافة إلى فريق التخدير وهيئة التمريض، تحت إشراف الدكتور أحمد خالد، مدير المجمع الطبي.

وتُعد تقنية زراعة السدائل الميكروسكوبية من أبرز الأساليب الحديثة التي يعتمدها قسم جراحة التجميل بالمجمع، حيث تُستخدم لإعادة ترميم الأنسجة التالفة من خلال نقل أنسجة حية مع الحفاظ على تغذيتها الدموية الدقيقة، ما يعزز من فرص الشفاء الكامل ويقلل من احتمالات التشوهات أو المضاعفات الجراحية.

ويجسد هذا النجاح التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير رعاية طبية متقدمة وفق المعايير العالمية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التطور المستمر في الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.