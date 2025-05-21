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إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على محور منفلوط بأسيوط

09:50 م الأربعاء 21 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    جانب من الحادث
  • عرض 5 صورة
    جانب من الحادث
  • عرض 5 صورة
    جانب من الحادث
  • عرض 5 صورة
    جانب من الحادث
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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور منفلوط اتجاه الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية العتامنة في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم " ٦٥٣١ ن س "، مما أسفر عن إصابة 12 شخص.

والمصابون هم: "يوسف.أ.م" 16 عامًا، و"إبراهيم.س.م" 17 عامًا، و"محمد.ر.م" 19 عامًا، و"حسين.ع.ص"، و"يوسف.م.ع" 16 عامًا، و"عماد.ج.ت" 22عامًا، و"حسانين.ع.ح" 17 عامًا، و"حسن.ع.ط" 16 عامًا، و"طه.م.هـ" 18 عامًا، و"محمد.إ.ج 18 عامًا، و"جمال.م.م" 37 عامًا، و"محمد.ب.ع".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم؛ وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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حادث انقلاب سيارة محور منفلوط بأسيوط إصابة 12 شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل
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