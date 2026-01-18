"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار ياميش رمضان مستقرة هذا العام عن مستويات أسعار العام الماضي.

وأرجع العطار، استقرار الأسعار إلى استقرار سعر صرف الدولار، في ظل أن أغلب احتياجاتنا من الياميش مستوردة من الخارج.

وتستورد مصر أصناف الياميش، التي تتنوع بين المكسرات والفواكه المجففة القادمة من دول عدة مثل الولايات المتحدة وسوريا وتركيا وفيتنام وسريلانكا، بحسب تصريحات سابقة لتجار في شعبة العطارة.

وبحسب نائب رئيس شعبة العطارة، سجل متوسط أسعار الياميش، هذا العام، بحسب الجودة وطريقة التغليف كالتالي:

قمر الدين سوري: من 65 إلى 115 جنيهًا

الزبيب: من 120 إلى 200 جنيه

جوز هند: من 180 إلى 240 جنيهًا

المشمشية: من 500 إلى 700 جنيه

القراصيا: من 280 إلى 360 جنيهًا

التين: من 430 إلى 650 جنيهًا

اللوز: من 480 إلى 600 جنيه

البندق: من 860 إلى 920 جنيهًا

العين الجمل: من 500 إلى 620 جنيهًا

التمور المحلية: من 45 إلى 70 جنيهًا

البلح الناشف: من 25 إلى 100 جنيه

العرقسوس: من 70 إلى 120 جنيهًا

التمر هندي: من 110 إلى 140 جنيهًا

كركديه: من 150 إلى 320 جنيهًا

