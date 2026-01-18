"أقل العروض".. أليو ديانج يقترب من الدوري الإسباني

شهدت الساعات الماضية، تطورات مثيرة في مستقبل الدولي المالي أليو ديانج، المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجانًا في يونيو المقبل.

وكشفت "صحيفة أفريكا فوت الفرنسية" ، مفاجأة حول مستقبل اللاعب ,بعدما كشفت عن رفض ديانج الاستمرار في الدوري المصري ورفض العروض المغرية من الأهلي وبيراميدز.

وأوضحت الصحيفة أن نادي جيرونا الإسباني يهتم بالتعاقد مع اللاعب، وأرسل عرضًا رسميًا لوكيله لشراء ما تبقى من عقده مقابل 700 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة أن عرض النادي الإسباني أقل من العروض التي قدمها مؤخرًا نادي بيراميدز وعدد من أندية الخليج، و لن يتجاوز الراتب السنوي المقترح لجيرونا 2.2 مليون يورو في الموسم، وهو مبلغ أقل بكثير من العرضين المصري والقطري، ومع ذلك، وعلى عكس كل التوقعات، رحب أليو ديانج بهذا الخيار، جاعلًا الانتقال إلى الدوري الإسباني أولويته القصوى.

