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ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

04:08 م الأربعاء 21 مايو 2025

ضبط دقيق مدعم

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الشرقية- ياسمين عزت:


تمكنت إدارة تموين أبو كبير بمحافظة الشرقية من ضبط سيارة جامبو محملة بـ140 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 7 أطنان، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.


جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية الأخرى، لضمان التزام التجار بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 9951 جنح أبو كبير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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