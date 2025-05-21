الفوج الرابع.. مغادرة 479 حاجًا عبر ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مغادرة الفوج الرابع من حجاج البر، والذي يضم 479 حاجًا جرى نقلهم على متن 11 باص حج عبر العبارة "آيلة"، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة التفويج التي وضعتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتأمين وتيسير سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك استكمالًا لتحركات الأفواج السابقة التي انطلقت تباعًا منذ بداية الأسبوع، وفق جدول زمني منسق يضمن سلاسة الإجراءات وسلامة الحجاج.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد لمغادرة الفوج الخامس على متن نفس العبارة خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز أن ميناء نويبع شهد صباح اليوم، مغادرة الفوج الثالث من حجاج البر، والذي ضم 525 حاجًا على متن 12 باص حج عبر العبارة "سينا" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة.





