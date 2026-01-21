من لحظات لعب إلى كتلة لهب.. مأساة اختناق الأشقاء الثلاثة في المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

تحولت لحظات اللعب والضحك للأطفال الثلاثة إلى مأساة مأساوية، بعدما قضوا نحبهم في حريق هائل بشقتهم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كان الأشقاء الثلاثة: سليم "9 سنوات"، وسليمان "6 سنوات"، وشقيقهم الأصغر سفيان "4 سنوات"، يقضون ساعات الليل في اللعب والمرح داخل شقتهم الصغيرة بالطابق الأخير لعقار بشارع الثانوية، بينما خرجا للعمل بحثًا عن لقمة العيش؛ فزوج الأم يعمل سائق "دليفرى" لتوصيل الطلبات، والأم بائعة مناديل لتوفير قوت يومهم.

فجأة، تحولت الشقة إلى كتلة من اللهب وانبعث منها دخان كثيف، نتيجة الوصلات الكهربائية العشوائية التي تسببت في ماس كهربائي، ما أفقد الأطفال الرؤية والوعي، لينتهي بهم المطاف ضحايا للاختناق.

لحظات الفرح والحركة المرحة تحولت سريعًا إلى بكاء وصراخ لم يسمعهم أحد، ولم يكن هناك من ينقذهم. براءة الأطفال الثلاثة انطفأت وسط الدخان الكثيف، وتحولت إلى جثامين تُوضع جنبًا إلى جنب داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، مرتبة بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر.

وصل الأم وزوجها إلى المستشفى ليجدوا منزلهم قد تحول إلى رماد، ويخوضان لحظات الوداع الأخيرة لأعز ما يملكان، وقد حصد القدر أرواح أبنائهما الثلاثة.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوقوع حريق في منزل بالطابق الأخير لعقار بشارع الثانوية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، وتم السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن وفاة الأشقاء الثلاثة، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.