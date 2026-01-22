زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا إلى الولايات المتحدة

وكالات

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز ستزور الولايات المتحدة قريبا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وستكون ديلسي رودريجيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

تعكس هذه الدعوة تحولا مفاجئا في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، منذ أن نفذت قوات خاصة أمريكية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى سجن أمريكي.

كانت رودريجيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة.

وما تزال المسؤولة تخضع لعقوبات أمريكية تشمل تجميد الأصول.

ومع انتشار أسطول من السفن الحربية الأمريكية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريجيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن رودريجيز ستزور واشنطن قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وقالت رودريجيز بعد ذلك بوقت قصير، خلال لقاء مع مسؤولين محليين: "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية".

وتعود آخر زيارة قام بها رئيس فنزويلي في منصبه إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتولى الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز السلطة.

وقد تسبب خبر الزيارة إلى الولايات المتحدة، التي لم تؤكدها السلطات الفنزويلية حتى الآن، بمشاكل لرودريجيز داخل الحكومة التي تضم مسؤولين مناهضين لما يصفونه بالإمبريالية الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز.