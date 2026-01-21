أطلت الفنانة أميرة فتحي بلوك كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أميرة مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح بأرجل واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك قبعة وحذاء رياضي باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقًا لموقع "Verywellmind"، يمنح ارتداء اللون الأبيض الإطلالة لمسة من الرقي والأناقة، كما أنه خيارا مثاليا للإطلالات الكاجوال والصيفية، كما يبرز هذا اللون البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية دون الحاجة إلى مكياج مبالغ فيه.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهل تنسيقه مع الإكسسوارات بسهولة.

