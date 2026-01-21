إعلان

الوادي الجديد يطور مشروع الاستزراع السمكي لبنك الطعام بالفرافرة (صور)

كتب : محمد الباريسي

09:19 م 21/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد انتاج مشروع انتاج الأسماك بالفرافرة
  • عرض 4 صورة
    انتاج أسماك من مشروع زراعة السمك بقرية الخير والنماء بالفرافرة
  • عرض 4 صورة
    أسماك بلطي من مشروع الإستزراع السمكي بالفرافرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ توسعة لمشروع الاستزراع السمكي التابع لبنك الطعام بقرية "الخير والنماء" بمركز الفرافرة.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته للمشروع، إن التوسعة جرت على مساحة 28 فدانًا، ويعمل المشروع بنظام "الري التكاملي" عبر استغلال فائض مياه محطة الشرب لتغذية 3 أحواض، تستهدف إنتاجية 25 طنًا من أسماك البلطي والبوري والباسا خلال الدورة الواحدة، لتُطرح بأسعار مخفضة للمواطنين عبر 18 منفذًا تسويقيًا في الوحدات القروية والجمعيات، بما يحقق التوازن بالأسواق ويوفر بدائل غذائية آمنة.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ توسعات إنشائية لزيادة عدد الأحواض إلى 12 حوضًا (2 للتفريخ و10 للتربية والصيد)، تمهيدًا لبدء موسم الاستزراع في مارس المقبل، على أن يتم حصاد أولى دورات التوسعة في يوليو بإنتاجية مستهدفة تصل إلى 100 طن.

كما وجّه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال لضمان استدامة الإنتاج على مدار العام وتعظيم الموارد الاقتصادية للمشروع الخيري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مشروع الاستزراع السمكي لبنك الطعام الفرافرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا
رياضة عربية وعالمية

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
أخبار و تقارير

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام