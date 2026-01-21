الوادي الجديد يطور مشروع الاستزراع السمكي لبنك الطعام بالفرافرة (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ توسعة لمشروع الاستزراع السمكي التابع لبنك الطعام بقرية "الخير والنماء" بمركز الفرافرة.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته للمشروع، إن التوسعة جرت على مساحة 28 فدانًا، ويعمل المشروع بنظام "الري التكاملي" عبر استغلال فائض مياه محطة الشرب لتغذية 3 أحواض، تستهدف إنتاجية 25 طنًا من أسماك البلطي والبوري والباسا خلال الدورة الواحدة، لتُطرح بأسعار مخفضة للمواطنين عبر 18 منفذًا تسويقيًا في الوحدات القروية والجمعيات، بما يحقق التوازن بالأسواق ويوفر بدائل غذائية آمنة.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ توسعات إنشائية لزيادة عدد الأحواض إلى 12 حوضًا (2 للتفريخ و10 للتربية والصيد)، تمهيدًا لبدء موسم الاستزراع في مارس المقبل، على أن يتم حصاد أولى دورات التوسعة في يوليو بإنتاجية مستهدفة تصل إلى 100 طن.

كما وجّه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال لضمان استدامة الإنتاج على مدار العام وتعظيم الموارد الاقتصادية للمشروع الخيري.