الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع زراعي كبير بمنطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة لإنتاج فاكهة "دراجون فروت" وأصناف التمر "المجدول" و"البرحي" ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته الميدانية بالمشروع، أنه تم تنفيذ المشروع على مساحة نحو 13 ألف متر مربع لإنتاج فسائل أصناف النخيل المتميزة كالمجدول والبرحي، بإجمالي 120 ألف فسيلة، موجّهًا بتعزيز استفادة صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن إقامة صوب زراعية مخصصة لفاكهة "الدراجون فروت" على مساحة 8 أفدنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 أطنان، وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية وزيادة الإنتاج الاقتصادي.