إعلان

"دراجون فروت ومجدول".. الوادي الجديد تنفذ مشروعات زراعية بالفرافرة (صور)

كتب : محمد الباريسي

09:31 م 21/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مشروع زراعي بمنطقة الفرافرة
  • عرض 6 صورة
    مشروع انتاج اصناف نخيل ذات عائد اقتصادي كبير
  • عرض 6 صورة
    صوب انتاج فسائل النخيل بمشروع الفرافرة
  • عرض 6 صورة
    الزملوط يتفقد صوب زراعية لانتاج التين الشوكي
  • عرض 6 صورة
    الوادي الجديد تبدأ أصناف عالية القيمة الإقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع زراعي كبير بمنطقة "سهل بركة" بمركز الفرافرة لإنتاج فاكهة "دراجون فروت" وأصناف التمر "المجدول" و"البرحي" ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته الميدانية بالمشروع، أنه تم تنفيذ المشروع على مساحة نحو 13 ألف متر مربع لإنتاج فسائل أصناف النخيل المتميزة كالمجدول والبرحي، بإجمالي 120 ألف فسيلة، موجّهًا بتعزيز استفادة صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن إقامة صوب زراعية مخصصة لفاكهة "الدراجون فروت" على مساحة 8 أفدنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 أطنان، وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية وزيادة الإنتاج الاقتصادي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مشروعات زراعية بالفرافرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدراجون فروت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام