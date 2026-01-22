بات الاهتمام بالمظهر الخارجي من أكثر الأمور، التي يهتم بها نجوم كرة القدم حول العالم، لكونهم يتمتعون بجماهيرية ومتابعة كبيرة من قبل أغلب عشاق كرة القدم.

ومع الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها أغلب نجوم كرة القدم حول العالم، بات الاهتمام بالمظهر الخارجي من أولويات نجوم كرة القدم، خاصة وأنه يتم الاعتماد عليهم في الكثير من الحملات الدعائية والإعلانية.

وفي ظل حرص الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، في الحفاظ على مظهرهم الخارجي بأفضل صورة، لجأ الكثير من هؤلاء النجوم إلى الخضوع لعمليات التجميل.

كريستيانو رونالدو

ويعد قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي كريستيانو رونالدو، واحدا من نجوم كرة القدم المعروفين بحرصهم الدائم على الظهور بأفضل صورة ممكنة، لذا خضع للكثير من عمليات التجميل من قبل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في وقت سابق، أن النجم البرتغالي خضع للعديد من عمليات التجميل، منها عملية تجميل كاملة في الأنف لتحسين، بالإضافة إلى عملية تجميل في القم لتحسين شكل الأسنان وتغيير موضعها.

وفي السايق ذاته، أشارت الصحيفة أن رونالدو قد يكون في الفترة الماضية قام باستخدام البوتكس، للحفاظ على ملامح وجهه نقية وخالية من أي التجاعيد.

ديفيد بيكهام

ونجم الكرة الإنجليزية السابق، لم يشتهر في الملاعب بمهاراته وإمكانياته الفنية فقط، بل عرف بأناقته الشديدة، لذا فكان بيكهام حريصا على الخضوع لعدد من عمليات التجميل، للحفاظ على مظهره الخارجي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية من قبل، أن قائد المنتخب الإنجليزي السابق، خضع لمجموعة من عمليات التجميل، ومنها عملية زراعة الشعر، كذلك عملية حقن البوتكس والفيلر، بالإضافة إلى عمليات تنظيف البشرة بالليزر.

سيرجيو راموس

وبطل كأس العالم 2010 وأحد القادة التاريخيين لريال مدريد، سيرجيو راموس، كان واحدا من نجوم الساحرة المستديرة، الذين اتجهوا للخضوع لعمليات التجميل، من أجل الحفاظ على مظهره بأفضل صورة.

خضع النجم الإسباني لعدد من عمليات التجميل من قبل، حيث قام بعملية تجميل في الأنف، بالإضافة إلى عملية تجميل لتغيير مظهر أسنانه.

رينيه هيجيتا

وفي عام 2005، ذكرت صحيفة الكولومبية، أن هيجيتا خضع لعملية تجميل في الأنف من قبل، عملية زرع دقن سيليكون، عملية شفط للدهون.

عمرو جمال

ولم تتوقف عمليات التجميل بمختلف أنواعها على العناية عند نجوم كرة القدم الأوروبية فقط، بل أن نجم الأهلي السابق عمرو كمال، حرص على الخضوع لعملية تجميل للشعر، من خلال الحصول على حقن بلازما للحفاظ على مظهر الشعر.

