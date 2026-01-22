ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بورسعيد- صور



بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت إدارة العلاج الحر ببورسعيد، برئاسة الدكتور رامي الفرارجي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، برئاسة سماح فايد، وهيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتورة يسرا كسبة، حملة مكبرة، على عدد من مراكز التجميل بمحافظة بورسعيد.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في بيان لها اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط مهندسة منتحلة صفة طبيب جلدية، والتحفظ على عدد كبير من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأضافت المديرية في بيانها، أنه تم ضبط مركز تجميل غير مرخص والتحفظ على كميات كبيرة من الأدوية والحقن مجهولة المصدر، وضبط طبيب أسنان منتحل صفة طبيب تجميل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأهابت إدارة العلاج الحر بالمواطنين عدم التعامل طبيًا مع أي شخص إلا بعد التأكد من وجود ترخيص إدارة العلاج الحر معلقًا بمكان واضح داخل المنشأة، وفي حالة عدم وجوده يرجى التواصل مع الإدارة المختصة للتأكد من قانونية العيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.