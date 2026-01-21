لقمة العيش تتحول لكابوس.. كواليس وفاة 3 أشقاء في حريق شقة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

رغم قساوة البرد، خرج أم الأطفال وزوجها من أجل لقمة العيش، الزوج يعمل سائق توصيل طلبات للمنازل، والزوجة تبيع المناديل، ليجمعا في نهاية اليوم لحظات من السعادة والدفء مع أبنائهما الثلاثة.

لكن السعادة تحولت إلى مأساة، بعد ساعات قليلة من خروج الزوجين للعمل، إذ تلقى زوج الأم مكالمة هاتفية تفيد بحدوث حريق في شقته وأطفالهم داخله، لتتوقف عقارب الساعة عند تلك اللحظة.

عند وصوله إلى المستشفى، وجد زوج الأم أبناء زوجته الثلاثة قد فارقوا الحياة نتيجة الاختناق، تلت ذلك لحظات مأساوية للأم التي هرعت لمستشفى المنصورة الدولي لتجد أطفالها الثلاثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، ضائعين بين لحظات الرعب التي مروا بها، ولم يتمكن أحد من إنقاذهم.

الحريق اندلع في شقة بالطابق الأخير من عقار مكون من 4 طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، نتيجة وصلات كهربائية عشوائية أدت إلى ماس كهربائي والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

وأوضحت التحقيقات أن الأطفال الثلاثة هم: "سليم نور الدين عماد مصطفى" 9 سنوات، و"سليمان" 6 سنوات، و"سفيان" 4 سنوات.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج الجثامين ونقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، فيما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.