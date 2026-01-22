إعلان

بكسور وكدمات.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

02:24 ص 22/01/2026

إسعاف - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوى بالطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

تم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

