هل الجيش الأمريكي مستعد للعمليات في القطب الشمالي؟



وكالات

كشفت تقارير إعلامية، أن الجنود الأمريكيين يفتقرون إلى القدرة على العمل في القطب الشمالي، إذ أن تدريبهم أقل جاهزية للعمليات في الظروف القاسية مقارنة بدول شمال أوروبا في "الناتو".

قال مصدر مطلع، إن القوات الأمريكية واجهت صعوبات ملحوظة خلال مناورات الناتو المشتركة التي تحمل الاسم الرمزي "جوينت فايكنج"، التي عُقدت في شمال النرويج في مارس 2025، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، طلب منظمو المناورات من جنود الاحتياط الفنلنديين، الذين لعبوا دور القوة المعادية خلال التدريبات، "التساهل" مع نظرائهم الأمريكيين.

ونقلت "تايمز" عن مصدر قوله: "قيل للفنلنديين أن يتوقفوا عن هزيمة الأمريكيين، لأن ذلك كان مهينا وأثر سلبا على معنوياتهم".

أشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على فنلندا في بناء كاسحات الجليد، مؤكدا أن الأوروبيين يمتلكون الخبرة اللازمة في هذا المجال.

وعلق المصدر على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المنطقة بالقول: "إذا كان ترامب يرغب في حماية المنطقة، فهو يسير في الطريق الخاطئ من خلال استفزاز حلفائه في القطب الشمالي".

وتُظهر هذه التقارير فجوة محتملة في القدرات والتكيف بين القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" الأخرى المتمرسة في البيئات القطبية، في وقت تتصاعد فيه الأهمية الاستراتيجية للمنطقة.

ورغم أن جرينلاند هي جزء من مملكة الدنمارك التي تعتبر من حلفاء الولايات المتحدة المخلصين، إلا أن ترامب صرّح مرات كثيرة بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، سترتفع لاحقا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة.

تتبع جزيرة جرينلاند لمملكة الدانماركية، وقد حذّرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مشدّدتين على أنهما تتوقعان احترام سيادتهما ووحدة أرضيهما، وفقا لروسيا اليوم.