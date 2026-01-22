إعلان

مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم مأساوي بالدقهلية

كتب : رامي محمود

12:03 ص 22/01/2026

الدقهلية - رامي محمود:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر على إثر وقوع حادث اصطدام بين موتوسيكل وسيارة ربع نقل بطريق عزبة أبو شهده بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جرى إيداع المتوفيين بثلاجة حفظ الموتى، والمصاب إلى استقبال المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتوسيكل ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل، مما نتج عنه وفاة كل من: "محمد محمود عبدالغني، 17 عامًا، وبدر وليد المتولي، 17 عامًا".

كما أصيب في الحادث توكل إبراهيم محمد، 17 عامًا، بمصاب بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل جثامين المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى منية النصر المركزي، والمصاب إلى الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث، وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم مدير أمن الدقهلية مركز شرطة منية النصر النيابة العامة مصرع شخصين حوداث المحافظات

