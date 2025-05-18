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مصرع شابين غرقًا في ترعة الدهسة بقنا

11:57 م الأحد 18 مايو 2025

مصرع شابين غرقًا في ترعة الدهسة بقنا

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قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقى شابان في العقد الثاني من العمر مصرعهما، اليوم الأحد، غرقًا أثناء الاستحمام بترعة الدهسة التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شابين داخل الترعة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثتين.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، مع تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلّفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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