تحرير 24 محضرًا وضبط دقيق وأرز وسكر مجهول المصدر في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملاتها الرقابية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، ومحطات الوقود، والمخابز، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، بالاشتراك مع مباحث التموين، الصحة، الطب البيطري، حماية المستهلك"، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

قال المهندس أيمن محمد، وكيل وزارة التموين، إن المديرية تواصل جهودها وحملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات بمدن المحافظة، على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة، والمخابز لمتابعة انتظام سير عمل بها، والتزامها بالمواصفات المقررة، ومحطات الوقود للتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بها.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق حملات بمدن شرم الشيخ ورأس سدر، وأسفرت عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا، بواقع 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و2 محضر لسلع مجهولة المصدر، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتابع كما جرى ضبط 125 كيلو أرز، و90 كيلو سكر، و200 كيلو دقيق مجهولين المصدر وغير محددين للموزين، مؤكدًا أن المديرية تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.